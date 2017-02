iWOWN i5 plus, recensione e prova del nuovo Smart Bracelet economico

Ti interessa questa notizia? Condividila sui tuoi social preferiti!

Smart Bracelet, Fitness Band, chiamateli un po’ come volete: pare che sia questo il futuro dello stare in forma, grazie ad una moltitudine di prodotti e dispositivi che promettono di aiutare nel controllare tutte le funzionalità vitali come passi, calorie bruciate e distanza percorsa.

L’iWOWN i5 plus è l’ultimo della serie. E’ un prodotto cinese venduto in Italia da TomTop e promette un gran bene, grazie alle sue funzionalità di monitoraggio del fitness e al suo prezzo davvero interessante. Vediamo come si è comportato durante le nostre prove.

Unboxing

Il pacco è arrivato presso la nostra sede tramite DHL, proveniente dai magazzini europei di TomTop in soli 3 giorni dalla spedizione, senza alcun problema di sorta e soprattutto senza nessun inghippo relativo a dogana o quant’altro, dato che arriva direttamente dalla Germania. Tolta la protezione la scatola è minimale e senza fronzoli.

All’interno della scatola trova posto soltanto l’iWOWN i5 plus e un libretto di istruzioni in inglese. Non c’è alcun cavo di ricarica, perchè l’orologio è dotato di un’uscita USB seminascosta all’interno del quadrante per attaccarlo direttamente al computer senza cavi o supporti esterni.

Dispositivo

Una volta acceso e caricato, l’iWOWN i5 plus è comodo e leggero da indossare:

Si aggancia con semplicità grazie ad un’elegante fibbia in metallo, che si attacca alla perfezione al cinturino in gomma morbida.

Il dispositivo è grande circa 4.6 x 1.9 x 0.8 centimetri e pesa soltanto 26 grammi.

Funzionalità

Lo schermo dell’iWOWN i5 Plus è di 0,91 pollici ed ha una risoluzione di 128×32 pixel. Si possono leggere fino a 32 caratteri e ciò consente di leggere gli SMS direttamente dall’orologio, senza dover tirare fuori lo smartphone. Ci sono due modalità di utilizzo, con il controllo a gesti e con il classico touchscreen.

Il menu di navigazione una volta preso confidenza è semplice da navigare, si striscia il dito per cambiare pagina e si tocca una volta per selezionare l’opzione corrente. Indossandolo inizierà a tracciare dati come numero di passi effettuati, distanza percorsa e calorie bruciate, oltre naturalmente a visualizzare l’ora e la data.

L’iWOWN i5 Plus funziona anche da smartwatch, è quindi possibile leggere gli SMS direttamente sull’orologio così come ricevere ed effettuare chiamate. Il dispositivo è dotato anche di rilevatore del sonno: è in grado di capire se dormite bene o no, in modo da darvi la possibilità di migliorare la qualità del sonno. Ha anche una comoda opzione per ricordarvi di andare a letto, per evitare che il giorno dopo vi sentiate troppo stanchi.

L’iWOWN i5 Plus si accoppia allo smartphone tramite connettività Bluetooth 4.0, con portata di 10 metri, ed è anche resistente all’acqua grazie alla certificazione IP65.

Ricarica

Per ricaricare l’iWOWN i5 Plus non ci sono scomodi fili: il dispositivo integra al suo interno l’uscita USB e si inserisce direttamente nella porta del computer portatile.

Il processo di ricarica completa dura circa 30 minuti, e la sua batteria è da 75 mAh.

La app Zeroner

Per far colloquiare lo Smart Bracelet iWOWN i5 plus è necessario scaricare la sua app, chiamata Zeroner. E’ disponibile gratuitamente sia per iOS che per Android ai seguenti indirizzi:

Una volta scaricata e installata occorrerà effettuare la registrazione riempiendo tutti i campi richiesti; a questo punto sarà possibile effettuare il login per avere accesso a tutte le funzionalità.

E’ possibile accoppiare il dispositivo via bluetooth e sincronizzare i dati per visualizzarli sullo smartphone.

Verdetto finale

Lo smart bracelet iWOWN i5 plus è comodo e leggero, è un dispositivo pratico e semplice da utilizzare, e come se non bastasse costa poco. Chiaramente non si potranno avere le funzionalità degli smartwatch da 400 euro, ma non è certo questo il suo compito. Per il prezzo che costa si merita assolutamente una possibilità, soprattutto perchè TomTop lo spedisce direttamente da magazzini europei ed è acquistabile direttamente da qui.