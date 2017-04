I 10 migliori siti Torrent del 2017!

Il file sharing tramite Torrent sta raggiungendo ogni anno livelli di utilizzo sempre più elevati, tanto da richiamare le attenzioni della autorità che in varie occasioni si sono attivate per occultare diversi siti. Oggi dunque vedremo quali sono i migliori siti Torrent del 2017, con una classifica fatta da TorrentFreak.com avremo modo di scoprire quali sono quelli più utilizzati dagli utenti in tutto il mondo.

Migliori siti Torrent

1 – The Pirate Bay

Cominciamo questa classifica con il primo portale Torrent per eccellenza, stiamo parlando di The Pirate Bay, un sito svedese lanciato il 21 novembre 2003 da Fredrik Neij, Peter Sunde e Gottfrid Svarholm. Coinvolto in diverse cause legali riguardanti violazioni di copyright, The Pirate Bay è stato più volte oscurato da diversi provider in giro per il mondo. L’interfaccia è molto semplice e la grafica per alcuni aspetti può sembrare arretrata, questo motore di ricerca per file torrent però, è sicuramente il più usato ed apprezzato in tutto il mondo tanto da contenere i collegamenti a più di 5 milioni di file. Attualmente il dominio ufficiale è https://thepiratebay.se/ ma se non riuscite a raggiungerlo potete provare attraverso questo indirizzo.

2 – Kickass Torrents

Parliamo ora del secondo sito torrent in assoluto, Kickass Torrents, fondato nel 2009 si è fatto strada nel web raggiungendo le vette di questa classifica in relativamente poco tempo. Bloccato ed osteggiato dalle authority in tutto il mondo Kickass continua a riscuotere successi ed a crescere sempre di più, attualmente il portale è stato tolto dalle liste di Google su richiesta dell’MPAA (Motion Picture Association of America) ma è facilmente raggiungibile con piccoli accorgimenti. Il dominio principale attualmente è https://kickass.to/ ma nel caso non riusciate a visualizzare il sito potete provare a raggiungerlo attraverso questo link.

3 – Torrentz

Torrentz raggiunge la terza posizione tra i siti di file sharing presentando però una sostanziale differenza dai primi in classifica, Torrentz infatti non contiene nessun file ma si presenta come un motore di ricerca che reindirizza ad oltre 30 portali diversi per ottenere il torrent da noi ricercato tra i 25 milioni indicizzati. Nato nel 2003 ha oggi come indirizzo principale https://torrentz.eu/ e non risulta attualmente oscurato nel nostro paese.

4 – ExtraTorrent

Quarto nella classifica dei migliori siti Torrent troviamo ExtraTorrent, portale che negli ultimi tempi continua a guadagnare visitatori, tanto da finire nella lista dei siti nemici della MPAA americana che ne ha decretato l’oscuramento. Nato inizialmente con il dominio extratorrent.com si trova adesso con l’indirizzo http://extratorrent.cc/ il quale però è difficilmente raggiungibile. In alternativa potete provare utilizzando questo collegamento.

5 – YIFY – Torrents

Arriviamo a metà di questa classifica con YIFY – Torrents, un portale dall’aspetto simile ad un blog che prende il nome utente del suo fondatore ed amministratore. Nato nel 2011 si è già guadagnato un blocco da parte delle autorità inglesi, nel nostro paese invece risulta raggiungibile all’indirizzo http://yify-torrents.com. La particolarità di questo portale risiede nel fatto che è interamente dedicato alla condivisione di film in alta definizione. Il materiale italiano però purtroppo è veramente poco.

6 – EZTV

Parliamo ora di un altro portale specializzato in contenuti multimediali, EZTV infatti ha una particolare dedizione alle serie TV ed ai film proponendo un catalogo di contenuti infinito. Con una grafica simile a quella di un forum della decade scorsa è comunque il sesto nella classifica dei 10 miglior siti Torrent. Il dominio principale EZTV.it risulta bloccato in Italia da diversi operatori telefonici ma è comunque facilmente raggiungibile a questo indirizzo http://eztv.it/search/ tramite la modifica dei DNS.

7 – 1337x

Arriviamo verso la fine di questa top ten parlando di 1337x un portale con una community molto vasta ed un elevato numero di torrent di ogni genere al suo interno. Impossibile da raggiungere sul suo dominio ufficiale http://1337x.org/ è facilmente visitabile invece tramite questo collegamento.

8 – IsoHunt.to

Isohunt.to a discapito di quanto possa sembrare non ha nulla a che vedere con la vecchia e conosciuta community di IsoHunt.com, questa nuova versione infatti nasce lo scorso ottobre copiando il design del vecchio portale e “rubandone” il successo. Attualmente milioni di pagine sono viste giornalmente da migliaia di visitatori da tutto il mondo all’indirizzo http://isohunt.to/.

9 – BitSnoop

Siamo arrivato al penultimo classificato tra i migliori siti Torrent di questo 2017, in questa posizione dunque troviamo BitSnoop, motore di ricerca che vanta oltre 21 milioni di file torrent al suo interno. La grafica è molto simile a quella di The Pirate Bay, tanto che cambiando logo i due siti potrebbero tranquillamente essere scambiati. Potete visitare BitSnoop a questo indirizzo http://bitsnoop.com/.

10 – RARBG

Nato come tracker bulgaro, RARBG si presenta con una grafica colorata e contenuti di ogni tipo. Si piazza alla fine di questa top ten data la sua relativa giovinezza ma dnon abbiamo dbbi che con il tempo possa crescere e attrarre sempre più visitatori. Questo portale è raggiungibile al suo indirizzo http://rarbg.com/torrents.php.

Nel caso non riusciate ad accedere ai link riportati dovrete provare a cambiare i DNS del vostro PC sostituendoli ad esempio con quelli di Google come riportato in questo nostro articolo.

