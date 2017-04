Visio Professional 2013 è il software di Microsoft che consente di creare diagrammi professionali utili per visualizzare informazioni e processi complessi in modo rapido. E’ un software estremamente versatile che si può usare dalla programmazione informatica sino all’economia e all’ingegneria. Il lato negativo di Microsoft Visio é quello di non essere così tanto economico da poter essere annoverato tra le spese ordinarie che realizza un utente che non debba usarlo in modo professionale. Per questo vedremo assieme alcune soluzioni alternative a Microsoft Visio, che benché magari non così complete come Microsoft Visio stesso, siano però interessanti per chi vuole farne un uso domestico.

OpenOffice Draw e LibreOffice Draw sono due software separati che però tratteremo assieme in quanto molto simili tra loro. Questi sono i più simili e grandi concorrenti open source di Microsoft Visio. In entrami Draw é l’utility sviluppata apposta per disegnare, creare grafici e diagrammi. Entrambi consentono di esporta i diagrammi in formato flash SWF.

Dia è un software open source molto simile a Microsoft Visio. Al primo avvio noteremo che l’interfaccia é molto simile a Visio stesso. È possibile creare diagrammi UML, diagrammi di flusso, processi di rete e architetture, ecc. Il formato di file predefinito per ogni file creato con Dia è . dia, ma é possibile esportare i documenti in un sacco di altri formati, tra i quali Microsoft Visio vdx.

LucidChart é una alternativa on line a Microsfot Visio. Ovviamente essendo basata su web non necessita di installazione nel nostro pc ma ovviamente dovremo essere collegati a internet per usarlo. Fornisce una comoda interfaccia drag and drop per disegnare qualsiasi tipo di schema. Inoltre in LucidChart si può lavorare in gruppo, diventa dunque ideale nel caso si debba sviluppare un progetto in squadra. Di positivo la facoltà di esportare in formato Microsoft Visio .vdx, di negativo l’assenza di figure per alcune aree diverse come il networking o l’ingegneria. Non è necessario possedere un account su LucidChart per usarlo.

Diagramly altra soluzione on line alternativa a Visio, é facile da usare con gli strumenti a sinistra e il disegno a destra. Non richiede iscrizione. I file creati verranno salvati in formato XML.

Pencil Project è un alternativa Open Source a Microsoft Visio. L’obbiettivo é creare un programma che possa essere usato in modo semplice sia dagli esperti che dai novizi. La particolarità é che viene installato come estensione firefox, in modo che si può facilmente creare diagrammi durante la navigazione in Internet.