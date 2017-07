Gli smartphone e i tablet sono ormai diventati strumenti a cui i viaggiatori non possono più rinunciare. Facendo un confronto, senza andare tanto indietro nel tempo, è evidente come gli strumenti tecnologici permettano di viaggiare in modo decisamente più semplice. Con le diverse app iPhone e app Android i viaggiatori possono portare con sé tutte le informazioni sul Paese che stanno visitando e di cui hanno bisogno; inoltre, è molto semplice anche effettuare operazioni dispositive (come acquistare i biglietti per voli, treni e bus, prenotare i ristoranti, saltare le file ai musei attraverso la prenotazione on-line), facilitare la comunicazione grazie ai servizi di traduzione nelle diverse lingue e molto altro ancora.

Ecco, quindi, la lista delle 5 applicazioni gratis che devi assolutamente portare con te se stai già partendo per un viaggio o se lo stai progettando. Ti semplificheranno la vita, ti risolveranno problemi e ti permetteranno di goderti il viaggio, dandoti consigli, scoprendo cose interessanti, ottimizzando spostamenti e costi perché sì, risparmiare un pochino non fa mai male.

Quindi, sia che tu possieda un iPhone o uno smartphone Android puoi scaricare ed installare queste tra le migliori app gratuite di viaggio per il 2017.

App iPhone e app Android per viaggiare, risparmiando tempo e denaro

Wifi Finder

Vuoi viaggiare all’estero e non vuoi avere problemi con il roaming? Bene, tutto quello che devi fare è scaricare Wi-Fi Finder, un’interessante e utile app Iphone e app Android perché, in qualsiasi parte del mondo tu stia viaggiando, può sempre farti comodo avere una mappa delle reti wireless intorno a te.

Questa app mostra le indicazioni stradali per arrivare nelle vicinanze di reti Wi-Fi e i risultati possono essere filtrati per bar, hotel, biblioteche, ristoranti, scuole, università.

Il funzionamento è molto semplice. Avviando l’app sarà possibile “scansionare” la zona in cui ti trovi attraverso il sistema di geolocalizzazione e l’app ti mostrerà una mappa con evidenziati i punti dove sono disponibili reti wifi aperte e disponibili. La nuova versione propone un archivio di oltre 550.000 postazioni sia gratuite che a pagamento in 144 Paesi in tutto il mondo.Con Wi-Fi Finder non devi preoccuparti di non trovare una connessione internet Wi-Fi. Quest’App è considerata dagli utenti come una tra le migliori applicazioni per trovare hotspots Wi-Fi (gratuiti e a pagamento) ed è perfetta per gli utenti che usano Skype per comunicare per svago o per lavoro.

Flixbus

La nuova frontiera del trasporto pubblico in autobus ha il nome di Flixbus che propone un’app gratuita sia per Android che per iOS. L’app Flixbus ti permette agevolmente di prenotare viaggi in pullman in tutta Europa con tariffe, in media, più basse rispetto a quelle proposte da altri operatori. Inoltre, a bordo dei mezzi, è quasi sempre garantita la presenza di una connessione Wi-Fi.

Attraverso l’app di Flixbus potrai facilmente trovare il collegamento che ti interessa e prenotarlo. Non avrai bisogno di stampare i biglietti dato che sarà sufficiente esibire il biglietto visualizzato tramite l’app. Con il sistema di tracciamento e di geolocalizzazione saprai sempre dove si trova la fermata del tuo bus e tra quanto tempo arriverà. Durante il viaggio, attraverso questa app, potrai ricevere informazioni in tempo reale, in modo che, in caso di ritardo, sarai sempre informato e potrai seguire su mappa il percorso che sta compiendo il bus.

Inoltre, utilizzando l’app potrai ricevere promozioni e buoni sconto da usare per i viaggi futuri.

La filosofia di Flixbus è di diventare la migliore alternativa al sistema ferroviario in tutta Europa ed è un’app in costante miglioramento, con nuove funzionalità disponibili per ogni nuovo aggiornamento.

Scaricala gratis dall’App Store e dal Play Store e usala per il tuo prossimo viaggio in bus.

SkyScanner

A detta di molti utenti e buttando un occhio sia sulle recensioni su Google Play che su quelle delle applicazioni per iphone, l’app di SkyScanner è una tra le più utilizzate per ricerca di voli aerei e per ricevere in modo ordinato le migliori offerte per i voli tra cui scegliere quella più economica o quella più adatta alle tue esigenze (considerando orari di partenza, numero di scali, compagnie aeree etc.). Si tratta di un’app che permette di organizzare i tuoi viaggi in modo più intelligente, cercando, confrontando e prenotando il tuo volo migliore.

Ma SkyScanner è anche un’app 3 in 1 perché, oltre i voli, ti permette anche di scegliere e prenotare hotel e servizi di autonoleggio in tutto il mondo attraverso un sistema efficiente, indipendente e imparziale.

Hai bisogno di ispirazioni? L’app SkyScanner ti viene in aiuto anche in questo proponendoti le migliori offerte dall’aeroporto a te più vicino o le migliori offerte per una precisa destinazione in un determinato periodo.

L’App è completamente gratuita come anche il servizio. Infatti, SkyScanner non prevede alcun sovrapprezzo sulla quota finale. Nessun costo di prenotazione o spese nascoste, ma solo i migliori prezzi su voli, hotel e noleggio auto.

SkyScanner è disponibile sia per iPhone che per Android.

Tripadvisor

Parliamo dell’app più importante, della più scaricata nel mondo se parliamo di recensioni di hotel, ristoranti e locali di vario tipo. Ti è venuta in mente? Certo, stiamo parlando dell’app TripAdvisor, installabile in quasi tutti i modelli di cellulare, disponibile sia per Android che come applicazione per iphone.

Con oltre 500 milioni di recensioni e opinioni dei viaggiatori, TripAdvisor offre facile accesso alle informazioni sui migliori hotel, ristoranti, divertimenti e cose da fare, ovunque tu vada. Dai viaggi più lunghi nei luoghi più remoti della terra o per un fine settimana in montagna o al mare in Italia, prima di prenotare, ormai è un must dire “prima vediamo cosa dice TripAdvisor”.

Ci troviamo davanti ad un locale sperduto di Bangkok, oppure in un raffinato ristorante di Manhattan, un click sull’icona del nostro cellulare e in un istante abbiamo tutte le informazioni sul locale che stiamo per scegliere e che, alla fine, ci permetteranno di sceglierlo o meno.

Inoltre, l’app fornisce la possibilità di scaricare le guide per più di 300 città nel mondo, comprensive di mappe interattive e dei tour che possono essere seguiti attraverso il cellulare usando il GPS; tutto questo senza che sia necessario attivare la connessione internet e quindi consumare dati.

Viator Tours & Activities

Viator Tours & Activities è un’app gratuita ed è disponibile sia per iPhone che per Android. Viator, sempre appartenente alla famiglia di TripAdvisor, è una delle app più utilizzate al mondo per la ricerca di tour nelle varie destinazioni, attività ed esperienze di viaggio nelle più svariate destinazioni del mondo, oltre che scelta da National Geographic come la migliore “On-the-Road-Apps”.

Con Viator puoi cercare tra tantissime cose da fare: dai musei alle attrazioni varie, dalle escursioni di poche ore a quelle di più giorni, oltre che le visite guidate.

Puoi farti un’idea prima di prenotare grazie a più di un milione di foto e recensioni di altri viaggiatori; puoi ancora guardare i video che presentano le attività top di Viator.

La presenza di mappe interattive ti renderanno più semplice la ricerca di tutte le attrazioni che sono nelle tue vicinanze. Tutto ciò che trovi su Viator può essere prenotato direttamente ottenendo le migliori offerte e i prezzi più bassi, anche beneficiando di offerte esclusive riservate agli utilizzatori dell’app.

Bene, adesso puoi chiudere la valigia, hai con te le migliori applicazioni gratis per Android e iOs che renderanno il tuo viaggio ancora più bello, comodo ed entusiasmante.