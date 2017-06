Amazon e EBay, come restituire un oggetto difettoso o indesiderato

Li chiamavano ‘semplici’ marketplace e-commerce, oggi rappresentano un modello di business globale. Sono Amazon e EBay. Chi non ha mai fatto un acquisto su queste piattaforme?

Entrambe prevedono la possibilità di restituire l’oggetto acquistato. È raro, ma può capitare che ciò che arriva a casa non sia conforme alla descrizione, difettoso, o che per sbaglio sia stato ordinato un articolo al posto di un altro. Di seguito tutti i passaggi per restituire il pacco in modo veloce e semplice.



Amazon

Amazon permette di restituire l’oggetto indesiderato attraverso il Centro resi online entro 30 giorni dalla data di consegna, a patto che non si tratti di un articolo deteriorabile o già scaricato su un dispositivo digitale (come ad esempio accade per gli ebook).

Una volta nel Centro resi online, si deve:

cliccare su Restituisci articoli ed effettuare il login per essere reindirizzati sulla pagina degli ordini effettuati. selezionare l’articolo da restituire e la motivazione (parti mancanti, prestazioni o qualità non adeguate, non più necessario, etc.). In base alla motivazione scelta, è possibile che le spese di spedizione vengano addebitate all’utente. a questo punto compare un’etichetta da salvare sul pc, stampare e incollare sul pacco, e un messaggio di Amazon che dirà come e presso quale indirizzo effettuare la spedizione. Per i pacchetti contenenti piccoli oggetti è possibile spedire con Poste Italiane, per altri – più voluminosi – occorre un corriere. quando l’oggetto rientra in magazzino, Amazon avvia la procedura di rimborso.

In caso di difficoltà, è meglio contattare il call center della piattaforma per ricevere il supporto necessario. In caso di reso ad un venditore terzo, nessun problema: è possibile seguire la stessa procedura sul Marketplace di Amazon.

EBay

Su Ebay c’è tempo 14 giorni per avviare la procedura di restituzione. Se l’oggetto non è conforme alla descrizione, le spese di spedizione spettano al venditore; in caso contrario, dipendono dalla politica dei resi impostata da quest’ultimo.

Per notificare il reso su EBay serve:

Loggarsi ed entrare su Il mio Ebay, quindi nella pagina Cronologia acquisti. Selezionare Restituisci questo oggetto dal menù a tendina Altre azioni dell’articolo in questione. A questo punto, in caso di oggetto danneggiato o difettoso, è possibile (e utile, in caso di una contestazione) caricare foto che ne documentino lo stato. In base all’oggetto acquistato si verrà A) indirizzati sulla procedura standard di EBay per ottenere il documento di restituzione o B) invitati a contattare il venditore, che potrebbe fornire l’etichetta di spedizione per la restituzione. Una volta rientrato in possesso del pacco, il venditore dovrà rimborsare l’acquisto entro 7 giorni.