Backup del profilo Facebook – Guida passo dopo passo

Facebook è diventato nel corso di questi anni uno strumento utilizzato quotidianamente per oltre 700 milioni di persone, cambiando spesso stili di vita e vecchie abitudini. Pensate ad esempio alle fotografie, una volta anche con le nostre fotocamere digitali correvamo dal fotografo per stampare le foto più importanti, ora invece, le persone spesso saltano questo passaggio e caricano i propri scatti su Facebook, creando album virtuali. Spesso però le persone non effettuano delle copie dei propri dati, oggi perciò vi spiegheremo come fare un backup del profilo Facebook, in modo da poter avere una copia di sicurezza di tutte le vostre foto o conversazioni più importanti.

Backup del profilo Facebook

Quando effettuiamo il backup del nostro profilo i dati scaricati sono molteplici. L’archivio che Facebook prepara per noi contiene moltissime informazioni che qui di seguito vi riportiamo:

Informazioni del profilo come informazioni di contatto, gli interessi ed i gruppi di cui fai parte

Post in bacheca e contenuti pubblicati sul tuo profilo da te e i tuoi amici

Foto e video che hai caricato sul tuo account

La lista amici

Le note create

Gli eventi a cui hai partecipato

I messaggi inviati e ricevuti

I commenti fatti da te e dai tuoi amici sui post in bacheca, le foto e altri contenuti presenti nel tuo profilo

Come potete vedere nella lista le informazioni che andremo dunque a salvare sono molteplici, e in caso di problemi, ci permetterebbero di ricostruire il nostro profilo senza dimenticarci nulla. Vediamo dunque quali sono i vari passaggi da seguire per scaricare i dati del nostro account.

Per prima cosa dobbiamo entrare nelle impostazioni del nostro account, per raggiungerle sarà sufficiente cliccare sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra e selezionare la voce “Impostazioni” dal menù a tendina che comparirà.

A questo punto si aprirà la pagina delle impostazioni generali del nostro account ed in basso a sinistra troveremo il collegamento diretto alla funzione che raccoglierà tutte le informazioni e le inserirà in un archivio pronto da scaricare. Clicchiamo dunque su “Scarica una copia dei tuoi dati di Facebook“.

D’ora in poi cominceranno ad aprirsi numerosi pop-up che serviranno a confermare l’operazione. Il primo in ordine cronologico sarà quello che ci consentirà di dare il via all’operazione, una volta apertosi clicchiamo dunque su “Avvia il mio archivio“.

Data la rilevanza e la sensibilità dei dati che stiamo per scaricare il secondo pop-up ci chiederà di inserire la password per confermare l’operazione. Dopo averla inserita basterà premere “Invia”.

Successivamente ci verranno fornite alcune indicazioni sull’operazione. Il terzo pop-up infatti ci spiega che a causa della quantità di contenuti dei nostri profili potrebbe volerci un po’ di tempo per raggruppare tutte le informazioni. Clicchiamo dunque su “Avvia il mio archivio” per far partire definitivamente l’operazione.

L’ultimo pop-up ci avvisa che il Backup del profilo Facebook è in corso e che al termine di questo procedimento ci verrà inviata un’email al nostro indirizzo di posta elettronica per procedere al download.

Passata una decina di minuti nella nostra casella dovrebbe arrivare un’email simile a questa contenente il link per il download. Fate attenzione ovviamente a non fornire il link a terzi trattandosi di dati sensibili ed archiviate in un posto sicuro queste informazioni.

Non meravigliatevi se il peso dell’archivio supera qualche centinaio di megabyte, in esso sono contenuti infatti tutti i dati accumulati dall’apertura del vostro profilo.