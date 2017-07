Come Accedere A VK.com Anche Dall’Italia

In seguito a numerosi reclami, dovuti sempre ai soliti motivi di pirateria informatica, il social network Russo Vkontakte è stato oscurato in Italia e, dunque, almeno ufficialmente non è più raggiungibile dal nostro Paese… ma solo ufficialmente! Molti utenti utilizzano Vk.com per guardare i film in streaming e perciò questa sembra una grande perdita, dal momento che forse è uno dei siti di streaming migliore. Oggi vi mostriamo come accedere, senza alcun problema anche dall’Italia.

Sostanzialmente i modi con cui si può accedere ad un sito bloccato nel nostro paese sono molti, in primis troviamo l’utilizzo di proxy (che però rallentano abbastanza la navigazione) e poi l’utilizzo di DNS diversi da quelli offerti dal nostro gestore telefonico. Dunque, oggi vi mostriamo due modi per accedere a Vk.com, il primo più “manuale”, mentre il secondo più veloce e pratico.

Metodo Manuale

Nel metodo manuale, dovremmo sostituire, dalle impostazioni della nostra scheda di rete, i DNS automatici con altri (di solito si utilizzano quelli di Google). In ogni caso, dal Pannello di Controllo (con icone organizzate per Categoria), selezioniamo “Visualizza attività e stato di rete”: nella finestra che si apre, clicchiamo sulla nostra connessione e in seguito “Proprietà”. Nel Tab successivo, clicchiamo su “Protocollo Internet Versione 4 (TCP/IPv4)” e spuntiamo su “Utilizza i seguenti server DNS”. I DNS da inserire saranno i seguenti:

DNS Primario: 8.8.8.8

DNS Secondario: 8.8.4.4

Metodo Automatico: DNS Jumper

Adesso vi illustriamo un secondo metodo, più semplice per gli utenti che hanno poca manualità ed esperienza in queste situazioni. L’alternativa si chiama DNS Jumper e permette di cambiare i propri DNS in base ad una lista dove sono disponibili centinaia di Server.

Dopo aver scaricato DNS Jumper da questo link, ci troveremo di fronte ad un file .rar che dovremo solo decomprimere: dopo averlo decompresso, avviamo il tool dall’eseguibile. A primo impatto il software di per sè ci sugerisce come farlo funzionare, grazie alla sua interfaccia semplice e allo stesso tempo ben fatta. Dalla lista dei server DNS disponibili, il tool stesso ci consiglia quali sono i più veloci e al primo posto troviamo quelli di Google, seguiti da OpenDNS (dunque il nostro consiglio è utilizzare uno di questi due). In ogni caso, selezioniamo la nostra scheda di rete e poi il nostro DNS che vogliamo utilizzare.

Clicchiamo su Applica DNS e adesso potremmo goderci non solo Vk.com, ma anche decine di altri siti che ufficialmente non sono più accessibili dall’Italia. 😉