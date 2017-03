Questo articolo è dedicato a tutte quelle persone che vogliono avere molti amici su facebook . Vediamo come aumentare amicizie su Facebook . Quante volte avete fatto la richiesta di amicizia a una persona su Facebook ma la persona non vi ha accettato ? Sicuramente tante . Spesso si fanno addirittura le gare amichevoli tra conoscenti per chi ha il maggior numero di amici sul famoso social Network . Per aumentare le amicizie su Facebook , conoscere nuova gente e magari chissà trovare il partner della vita ; inseriti nel box dei commenti i contatti di chi gradisce fare nuove amicizie con persone che magari non si conosce . Vedrete che in pochissimo tempo le vostre amicie cresceranno in maniera esponenziale .

Per farlo dovete scrivere nei commenti il vostro nome su facebook , l’età e il sesso oppure direttamente il link che rimanda al vostro profilo di facebook . Nei commenti potete anche scrivere se cercate amicizie solo femminili , solo maschili oppure ad esempio solamente maggiorenni o solamente proveniente da una determinata città . In un battibaleno avrete molte richieste di amicia 🙂