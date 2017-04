Come scaricare Driver automaticamente con DriverEasy

Quando si ha a che fare quotidianamente con computer, sia per lavoro oppure per pura passione, arriverà sempre il fatidico momento dell’installazione dei Driver di tutte le periferiche, che si tratti di un desktop o notebook/netbook. La soluzione tradizionale è quella di andare sul sito del produttore, inserire il modello, sistema operativo e scaricare il driver, anche se molte volte può capitare, sopratutto per quanto riguarda i driver della scheda WiFi, di aver più driver a disposizione che causano solamente confusione.

Driver Easy

Come evitare ciò? La risposta è un programma disponibile in versione a pagamento ma anche gratuita e si chiama DriverEasy. Grazie al programma sarà possibile scaricare Driver con pochi di qualsiasi periferica del nostro computer, sia che si tratti di un componente recente ma anche di uno “antico”. L’unico requisito per il funzionamento del programma è la connessione ad Internet, in quanto viene effettuata la scansione dell’hardware che successivamente viene comparata con i database dove risiedono i Driver, e da dove sarà possibile scaricare quelli necessari.

Come già detto, il software è disponibile anche in versione gratuita, anche se la velocità di Download viene limitata a 30 kb/s; una restrizione che non si sente molto nei download di pochi mega, ma che può diventare fastidiosa quando ci si trova a scaricare Driver più “grossi”, ma si può comunque dire che con un po di pazienza si evita l’acquisto della licenza completa. Come si usa il programma? Andiamo a scoprirlo insieme!

Procedura

Scarichiamo Driver Easy (Link) ed installiamolo Al termine dell’installazione, avviamolo e clicchiamo su Nuova scansione Al termine della scansione verranno elencati i driver assenti o da aggiornare. Clicchiamo su Ottieni Drivers per continuare Ora, nella nuova schermata i driver in Verde sono quelli da aggiornare, mentre quelli in Arancione quelli assenti Basta un click su Download del driver desiderato per scaricarlo sul computer Ora, a Download terminato, clicchiamo sulla freccia a destra di Installa e selezioniamo la voce Apri posizione file

Ora verrà aperta la cartella dove è stato scaricato il nostro driver che potremo installare tranquillamente, con la certezza che si tratta di quello giusto per la nostra periferica e sistema operativo!

Conclusioni

DriverEasy è un programma più che ottimo in quanto molte volte riesce a fare dei veri e propri “miracoli”, rendendo la vita degli utenti molto più semplice aiutandoli a scaricare Driver per qualsiasi periferica. Un programma promosso a pieni voti, anche nella versione gratuita poichè, a parte il limite della velocità, nessun’altra funzione è stata rimossa rispetto alla versione completa.

Link | DriverEasy.com