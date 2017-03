Cosa è e come si usa iModGame

E’ una cosa piuttosto normale per chiunque giochi a qualche gioco per pc, smartphone o online il fatto di cercare hack, cheat, trucchi e consigli per acquisire un vantaggio rispetto agli altri giocatori. In vero esistono, e ci riferiamo particolarmente ai giochi per smartphone, diverse app a pagamento che garantiscono di essere utili a tale scopo, ma non sempre é così.

iModGame è un potente tool che consente di attivare speciali tweak e cheat su molti giochi, online ed offline, installati sul dispositivo iOS. Tra questi, giusto per citarne alcuni: Injustice: Gods Among Us, Subway Surfers, Candy Crush Saga, Heroes of Order & Chaos. Non é necessario che il dispositivo abbia eseguito un jailbreak, iModGame opera sia su dispositivi con jailbreak eseguito che con dispositivi senza jailbreak.

Vediamo dunque come istallare iModeGame su dispositivi iOS. Colleghiamoci a Cydia Store, quindi clicchiamo su “Gestisci (Manage)” -> “Sorgenti (Sources)”.

Poi su “Modifica (Edit)” -> “Aggiungi (Add)”, incolliamo il seguente indirizzo http://cydia.imodgame.net e spuntiamo iModGame.

e premiamo su “Aggiungi Sorgente (Add Source)”.Quindi ricerchiamo iModGame e installiamolo. Apparirà questo logo:

Una volta cliccato su di esso si avvierà l’applicazione. A questo punto facciamo click su “Account” in altro a destra e quindi effettuato il login con le credenziali di accesso di Google, clicchiamo su “Link this Device“. Se osserviamo l’altro angolo dello schermo, ovvero in alto a sinistra troviamo la lista dei giochi che possediamo sul dispositivo e quelli dove é possibile attivare i cheats. Se vogliamo invece vedere i cheats su un gioco che non possediamo é sufficiente scorrere la pagina sino a trovarlo e fare click sullo stesso. obbiamo ora Accedendo a iModGame noteremo anche che non abbiamo ancora alcun Punto Mod. Nulla di grave, se vogliamo guadagnare 50 punti gratis andiamo su “My Account” sito nell’angolo in cima a destra, quindi facciamo clic su “Say Thanks to inviter” e digitiamo il codice del nostro presentatore – se non abbiamo un inviter troveremo molti codici disponibili in internet con una semplice ricerca di google – per ottenere 50 punti gratuiti.

Tutto qui, nulla di più semplice. Potrete a questo punto godervi l’hack dei giochi che preferite. Non parliamo di chissà quali incredibili cheat ma di piccoli miglioramenti, come per esempio la funzionalità sempre sveglio su Clash of Clans oppure 10milioni di coins su JetPack o ancora 8888 Powerups si Angry Birs. Il dato interessante sono le centinaia di giochi supportati, tra i più conosciuti per iOS e visitando il sito di iModGame troveremo una lista di quali sono questi giochi supportati e di cosa esattamente si ottiene con l’hack di ogni singolo gioco.