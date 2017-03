Download serie TV: dite addio a scattosi streaming

In questa guida vi spiegheremo come fare il download serie TV per guardarle comodamente quando preferite senza dover attendere gli streaming online.

La comodità di servizi streaming come Megavideo e simili ha spinto sempre più persone nel corso del tempo a guardare le proprie serie televisive preferite al pc piuttosto che alla tv. Sappiamo tutti purtroppo che da un po’ di tempo è quasi impossibile trovare un buon servizio streaming dove poter guardare telefilm online senza doverli scaricare. Programmi sospetti da installare, virus nascosti in ogni dove possono essere ora un brutto ricordo grazie a questa guida. D’ora in poi infatti effettuare il download serie tv sarà la cosa più veloce!

Attraverso dei semplici passaggi, infatti, sarete in grado di reperire tutti i telefilm di vostro interesse puntata per puntata e di guardarli senza doverne attendere l’uscita in Italia o il caricamento sui siti di streaming.

Download serie TV: ecco il procedimento

La prima cosa da fare sarà scaricare VLC. Il miglior player video in circolazione che ci permetterà di guardare le nostre puntate in qualsiasi formato. Lo potete scaricare da questo indirizzo.

Una volta installato potrete cominciare la ricerca della vostra serie TV preferita. Per non perdere nemmeno una puntata possiamo sfruttare un famoso sito chiamato TVunderground, un portale semplice e immediato che raccoglie telefilm da tutto il mondo e li organizza in maniera impeccabile. Qui, senza la necessità di registrarvi, potrete scaricare le vostre puntate sia in formato HD che non. Una volta entrati nel sito sarà sufficiente fare il download della serie TV tramite il torrent di vostro interesse. Per capire meglio basta guardare l’immagine che vi riportiamo qui di seguito.

A questo punto resterà solo una cosa da fare, dovremo, infatti, effettuare l’ultimo passaggio fondamentale, scaricare i sottotitoli. Come avrete visto TVunderground offre le puntate nella loro lingua originale, generalmente l’inglese. Per non dover attendere l’uscita in Italia di ogni episodio però sarà sufficiente affidarsi allo strepitoso lavoro della community di Italiansubs. Una volta registrati oltre a scaricare i sottotitoli potrete creare la lista dei vostri programmi preferiti. Il portale si occuperà poi di farci notare ogni nuova puntata uscita e ci ricorderà quanti episodi ancora dobbiamo vedere di una stagione.

Una volta scaricati i sottotitoli di nostro interesse basterà estrarli dalla cartella in formato zip, successivamente sarà sufficiente aprire l’episodio con VLC e trascinare sopra il video il file appena estratto.

PS Ricordiamo che scaricare contenuti protetti da copyright è illegale. Informatblog non si assume nessuna responsabilità nei confronti delle azioni di terzi.