Da oggi l’applicazione Facebook aiuta a trovare il Wi-Fi gratis più vicino all’utente anche nel nostro Paese. Fino a questo momento Facebook aveva riservato l’applicazione per mobile con inclusa la funzione gratuita “Trova Wi-Fi” ai Paesi esteri, non ancora all’Italia.

La funzione, integrata all’applicazione per dispositivi iOS e Android, offre numerosi vantaggi destinati in modo particolare a chi viaggia e laddove la copertura di rete del cellulare risulti scarsa o inefficace. Si tratta di una novità molto importante perché con l’applicazione che prende il nome di “Trova WiFi”, Facebook garantisce la possibilità a tutti i suoi utenti di trovare la rete internet più vicina.

Facebook aiuta a trovare il Wi-Fi gratis con la funzione Trova WiFi

In che modo Facebook aiuta a trovare il Wi-Fi gratis e perché la grande Società statunitense ha ritenuto opportuno integrare con Trova-Wi-Fi l’applicazione dedicata a iOS e Android?

Il sistema di telecomunicazione Wi-Fi crea una rete locale in modalità wireless, cioè senza fili, che consente di interconnettersi e di navigare in Internet a tutti i dispositivi elettronici moderni, quindi a cellulari, personal computer, tablet, palmari, purché siano integrati con le specifiche tecniche del protocollo Wi-Fi.

I sistemi basati su connessioni cablate invece sono chiamati Wired; in passato venivano preferiti alla connessione senza fili e quindi maggiormente utilizzati perché più economici.

Attualmente il futuro delle telecomunicazioni propende totalmente per il Wi-Fi che in genere utilizza onde radio a bassa potenza, sia per il fisso che per il mobile.

Le reti wireless estremamente importanti in ogni settore della comunicazione stanno diventando addirittura essenziali per le piccole imprese e per le attività commerciali, interessate a farsi trovare in Internet da chi ha necessità di acquistare beni e servizi.

Per questo attualmente la rete wireless viene installata nei punti nevralgici delle grandi città dove l’afflusso di persone è quotidianamente molto elevato. Perché l’applicazione funzioni è necessaria la presenza dei cosiddetti hotspot Wi-Fi, ossia i luoghi in cui è attiva la possibilità di connettersi a internet.

Come Facebook aiuta a trovare il Wi-Fi gratis?

Facebook aiuta a trovare il Wi-Fi gratis offrendoti in consultazione le mappe delle aree cittadine in cui sono presenti i “punti Wi-Fi” pubblici e privati. Al momento non è possibile individuare gli esercenti che offrono il servizio a titolo gratuito da chi lo eroga a pagamento.

Facebook, il Social più amato premia con la funzione per trovare la rete internet più vicina i possessori di smartphone e di tablet pc, gli strumenti di comunicazione più diffusi al mondo. Immagina di trovarti in viaggio e di avere bisogno di Internet ma il cellulare sta esaurendo la carica oppure nella zona la connessione è debole.

Hai giusto il tempo di utilizzare lo Smartphone dotato dell’applicazione Facebook per iPhone e dispositivi Android. Apri l’applicazione, clicca sulla scheda “Altro”, seleziona l’opzione Find Wi-Fi, attiva la funzione e condividi con Facebook la tua posizione logistica.

Lo schermo ti rimanda immediatamente la mappa del luogo in cui ti trovi con gli hotspot Wi-Fi più vicini.