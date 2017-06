Fotoworks è il programma di fotoritocco giusto per tutti quelli che cercano uno strumento facile e rapido, senza trascurare gli effetti speciali, da utilizzare per modificare le proprie foto. Adatto a tutte le versione di Windows, e complice anche il grande successo ottenuto in Germania, Fotoworks è uno dei migliori programmi per modificare foto attualmente presenti sul mercato.

Fotoworks è il programma per modificare le foto facile e veloce da utilizzare grazie all’impostazione semplice ed intuitiva che permette di navigare con comodità tra le sue numerose funzionalità. Si tratta di un programma compatibile con quasi tutte le versioni del sistema operativo Windows, interamente in italiano, con il quale sarà possibile dilettarsi nei ritocchi foto, e rendere i nostri ricordi ancora più belli. Oltre alla modifica foto, Fotoworks offre diverse funzionalità come quelle inerenti alle presentazioni, calendari e album, nonché una serie di effetti speciali come maschere, texture e cornici. Tutto quello di cui si ha bisogno quindi per divertirsi a modificare le proprie foto, il tutto reso ancor più bello da un menù intuitivo, che non richiede un manuale di istruzione per poter essere utilizzato. Finalmente un programma in grado di offrire prestazioni e risultati professionali, comodamente seduti alla propria scrivania, in maniera rapida e creativa. Addio alle imperfezioni sulle vostre foto con Fotoworks.

Il programma giusto per gli effetti speciali nelle foto

Troppe volte finiamo per cestinare molto foto delle nostre vacanze o dei bei momenti trascorsi insieme ad amici o parenti per un piccolo dettaglio venuto in foto che proprio non ci piace, senza sapere che invece tra i programmi per foto ne esiste uno davvero semplice da utilizzare e in grado di assicurare un risultato professionale. Fotoworks è il programma del 2017 giusto per tutti coloro che vogliono divertirsi con l’editing fotografico senza dover trascorrere intere ore a capire il funzionamento del programma. I ritocchi foto con Fotoworks non sono mai stati così facili e divertenti. Per i neofiti del settore, quando si parla di ritoccare le foto si fa riferimento al processo tramite il quale si tende a migliorare la qualità o l’aspetto di foto di tipo digitali attraverso appositi programmi sul proprio personal computer. Le foto appaiono migliori, sia in qualità che in aspetto, indipendentemente che si tratti di una persona o di un paesaggio.

Basterà scegliere tra le numerose funzionalità inserite nell’intuitivo menù principale, interamente in italiano, e cominciare a dar sfogo alla vena fotografica che è in voi: effetti speciali, luci, collage, ritocchi, calendari e album fotografici. Un lavoro facile e divertente se si utilizza questo innovativo programma che già in Germania ha ottenuto un grande successo, venendo apprezzato da un numero cospicuo di pubblico. Grazie a questa fantastica novità nell’ambito dei programmi modifica foto sarà possibile porre rimedio al fastidioso problema degli occhi rossi, che spesso si riscontra nelle foto, come sarà possibile risolvere i problema legati al riflesso della luce. Via dalle vostre immagine gli oggetti o le persone indesiderate, e spazio invece ai collage e ai clipart per rendere i vostri ricordi ancora più belli. Ancora con Fotoworks sarà possibile modificare il contrasto e la nitidezza dell’immagine, ruotarla, diminuirne le dimensioni e anche ritagliare l’immagine se necessario.

Le vostre foto così modificate possono poi essere salvare in formato PDF e quindi inviate per email ai vostri amici e parenti oppure inviate direttamente alla vostra stampante per essere stampate. Interessante anche la possibilità di creare cartoline.

Il programma Fotoworks 2017 per modificare e ritoccare le vostre foto non ha nulla da invidiare ai programmi utilizzati dai fotografi più famosi per migliorare le immagini delle modelle o dei vip prima di essere pubblicate sulle testate dei più grandi giornali; anche i fotografi amatoriali potranno quindi godere di questo innovativo programma per dare alle proprie opere fotografiche quella marcia in più, senza bisogno di spendere troppo, sia in termini di prezzo che di ore spese dietro il PC.

Fotoworks è il programma che gli amanti e gli appassionati del fotoritocco stavano aspettando: facile da utilizzare, grazie ad una grafica e un menù intuitivo (pensato anche per coloro che si affacciano per la prima volta al mondo del ritocco digitale), economico e completo nelle sue funzionalità. Inoltre il programma prevede aggiornamenti continui, tutti gratuiti e facilmente accessibili dal sito ufficiale del programma Fotoworks. Per coloro che sono ancora dubbiosi è bene sapere che prima di decidere se acquistare o meno il programma è possibile provarlo gratuitamente e valutarne le prestazione, per poi decidere se è proprio il programma giusto per le proprie esigenze. Provare il programma è facile, veloce e gratis e una volta scoperte le potenzialità di Fotoworks non potrete più farne a meno per rendere le vostre foto ancora più belle e perfette. Tutto quello che avete sempre desiderato, in un unico programma.