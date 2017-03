Jailbreak iOS 10.2, adesso è compatibile con iPhone 7

La buona notizia che ogni utente iPhone 7 stava aspettando è finalmente arrivata: il Jailbreak iOS 10.2 è finalmente compatibile con l’ultimo telefono cellulare di Apple, come confermato da Luca Todesco.

Forbes in precedenza aveva riferito che il jailbreak iOS 10.2 non sarebbe stato disponibile per l’iPhone 7 a causa della sua natura, difficile da violare. Ai tempi, questa non fu certo una buona notizia, soprattutto per i possessori di un iPhone 7.

Ma con il rilascio dell’ultimo jailbreak iOS 10, gli utenti iPhone 7 che non hanno aggiornato il proprio telefono possono utilizzare il Jailbreak iOS 10.2. Attenzione al fatto che per poter utilizzare la versione 10.2, è necessario aver effettuato il jailbreak iOS 10.1 o 10.1.1.

iPhone Hacks ha rivelato che il Jailbreak Yalu di Luca Todesco è semi-tethered, il che significa che il riavvio del dispositivo iOS 10 disabiliterà il jailbreak.

E sebbene Cydia e tutti gli aggiornamenti installati rimarranno sul telefono, non funzioneranno. Al fine di rieseguire il jailbreak e usare di nuovo i tweak, si dovrà far girare nuovamente l’app sul proprio dispositivo. Vale la pena provare il nuovo jailbreak iOS 10.2 soprattutto per coloro che non l’hanno ancora fatto, perché consente agli utenti di ricevere parecchie cose in più.

iOS 10.2 ha subito una rigorosa fase di test a metà dicembre 2016 prima che la versione finale venisse messa a disposizione del pubblico. Ma anche se in iOS 10.2 sono state inserite nuove funzionalità, sono rimasti anche un sacco di bug. È stato poi confermato che Apple ha patchato un exploit Project Zero scoperto da un team di Google in iOS 10.1.1.

Vale la pena notare che non si può più effettuare il downgrade di iOS 10.2. Gli utenti possono comunque avere accesso all’Apple Store, così come la garanzia del loro telefono rimane valida, quando effettuano il jailbreak di un iPhone. Ma ogni volta che il telefono viene riavviato, ha bisogno di sottoporsi ad una nuova procedura. (Fonte)