Lexar JumpDrive Tough, la nuova penna flash USB super resistente

Nell’ultima settimana, Lexar ha introdotto una nuova serie di unità flash USB con una maggiore resistenza. Le nuove unità JumpDrive tough sono costruite per sopravvivere in condizioni difficili, come ad esempio temperature molto fredde o calde, e anche all’acqua. Per quanto riguarda le prestazioni e le capacità, stiamo parlando di prodotti abbastanza mainstream con USB di interfaccia tipo A a basso prezzo.

le JumpDrive tough sono progettate per sopportare urti (fino a 750 PSI o 50 atm), temperature estreme (da -25 ° C a + 148,9 ° C) e acqua (si sostiene che sia resistente all’acqua fino a 98 piedi, o 30 metri).

Questo ovviamente paragonato a unità flash tipiche che possono essere conservate a -20° C e che operano a 0° C, o alcune che sono anche resistenti all’acqua e all’uso di resine . Ci sono gamme di prodotti sul mercato finalizzati all’estrema resistenza fisica, e l’estrema escursione termica. Nel caso della Lexar JumpDrive Tough, la resistenza all’acqua e la resistenza fisica sono i principali punti di forza per la vendita delle nuove unità di Lexar.

La famiglia JumpDrive tough USB comprende tre modelli con 32 GB, 64 GB e 128 GB di capacità. Per quanto riguarda le prestazioni, il produttore dichiara fino a 150 MB/s di velocità di lettura e fino a 60 MB/s di velocità in scrittura. (per quanto riguarda i modelli da 128 GB e 64 GB, il modello da 32 GB è più lento). Per questione di sicurezza dati avanzata, Lexar offre di corredo il software EncryptStick Lite con la crittografia AES a 256 bit.

Lexar ha già iniziato a spedire la sua gamma JumpDrive tough USB ai prezzi consigliati di $ 19.99 (modello 32 GB), $ 34.99 (modello 64 GB), e $ 59.99 (modello 128 GB). Tutte le chiavette USB sono coperte da una garanzia limitata di tre anni. (Fonte)