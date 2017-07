Ogni quanto riavviare smartphone, tablet, laptop o PC?

In questa guida spieghiamo ogni quanto è necessario riavviare PC e computer portatile, e ogni quanto riavviare il vostro smartphone o tablet, per utilizzare meno energia e mantenere il vostro laptop, PC, smartphone e tablet sempre in forma.

Ogni quanto si deve riavviare lo smartphone?

La risposta breve è: non spesso. Gli smartphone sono destinati a rimanere accesi per tutto il tempo, in senso lato. Dopo tutto, l’idea di un ‘cellulare’ è che si può sempre essere contattati. (Gli smartphone sono telefoni, ricordate?)

Naturalmente sarà necessario riavviare il telefono di tanto in tanto: per installare gli aggiornamenti del sistema operativo ad esempio, se siete abbastanza fortunati da ottenerli. E a volte se trovate un bug e il vostro telefono rallenta, un riavvio aiuterà. Potreste arrestare manualmente i processi e le app, ciò può risolvere il problema, ma il riavvio fa questo lavoro e libera anche la RAM. Di solito questo doppio smacco risolverà tutti i problemi che state avendo con il telefono.

Come con qualsiasi hardware, se il telefono va improvvisamente in esecuzione molto più lentamente del solito vale la pena tentare un riavvio. Ma se si verifica regolarmente, ci può essere qualche problema con il vostro smartphone. In generale, non dovrebbe essere necessario riavviare lo smartphone molto spesso, certamente non più di una volta o due a settimana, anche quando è più vecchio.

Naturalmente, come funziona il dispositivo è solo una parte dell’equazione. L’assorbimento di potenza è l’altra. In generale il riavvio di uno smartphone scarica la durata della batteria, e spegnere il telefono durante la notte (e poi riavviarlo) utilizzerà tanta energia quanta ce ne vuole per lasciarlo acceso tutto il tempo. Gli smartphone e i tablet sono progettati per andare in modalità ‘sleep’ e consumare pochissima energia. Quindi in definitiva: riavviate solo quando è necessario.

Ogni quanto si deve riavviare il tablet?

In sostanza, per tablet basati su ARM come iPad e dispositivi Android vale la stessa regola degli smartphone. Il tablet dovrebbe essere in grado di rimanere in esecuzione tutto il tempo. Riavviate solo se le cose sembrano sempre lente, o se avete bisogno di completare un’installazione di software. Oltre a questo, lasciate che il vostro tablet funzioni e dorma come previsto.

Le cose sono diverse, anche se solo leggermente, per i tablet x86 di Windows, come la gamma Surface Pro. Questi si dovrebbero trattare come computer portatili con Windows 8 (potrete trovare consigli più avanti): è necessario riavviare un tablet Intel o AMD quando necessario: quando si installa un nuovo software o dopo una scansione di sicurezza, o quando le ventole stanno andando forte e il dispositivo è caldo. E, naturalmente, se il sistema operativo rallenta o in presenza di bug.

Ma Windows 8 (e Windows 10) è progettato per non assorbire praticamente energia in modalità ‘sleep’. Così anche i tablet x86 di Windows sono progettati per essere sempre accesi: non dovrebbe essere necessario riavviare, e dovreste farlo solo quando necessario.

Ogni quanto si deve riavviare il computer portatile?

Questo dipende da quale sistema operativo avete. Se è Windows 8 (o Windows 10), è necessario riavviare solo quando necessario. Di tanto in tanto il vostro computer portatile rallenterà e un riavvio contribuirà ad accelerarlo. Gli aggiornamenti di Windows e l’installazione di software probabilmente richiederà un riavvio. E di tanto in tanto, dopo le scansioni di sicurezza potrebbe essere richiesto di riavviare il PC.

E se le ventole stanno correndo forte e il vostro computer portatile è molto caldo, potrebbe essere il momento di riavviare. Lo stesso vale in generale con i recenti MacBook, tra l’altro.

Le cose sono un po’ diverse con i computer portatili con sistema operativo Windows 7, Windows Vista o Windows XP. Ciò è in gran parte dovuto a causa dell’assorbimento di potenza. Windows 8 in modalità sleep non utilizza praticamente batteria, certamente utilizza meno energia di quella necessaria ad arrestare e avviare il computer portatile. Quindi i portatili Windows 8 (e Windows 10) sono progettati per rimanere accesi. Riavviate solo quando necessario, e non dovrebbe essere troppo spesso.

Ma le versioni precedenti di Windows dovrebbero probabilmente essere chiuse alla fine di ogni giornata lavorativa. Ciò significa che si risparmia energia e si proteggono i componenti, che vengono chiamati a lavorare un po’ ogni volta che il computer portatile non si spegne.

Ogni quanto si deve riavviare il PC?

Consideriamo ora i PC desktop. In sostanza funzionano come i computer portatili. Dovreste riavviare se il vostro PC è caldo e/o lento, o le ventole stanno facendo un forte rumore. E vi verrà chiesto di riavviare ogni volta che installerete o aggiornerete un software.

Quando si tratta di assorbimento di potenza, occorre fare una distinzione tra Windows 8 e Windows 7 (e precedenti). I PC anziani devono essere spenti tutti i giorni, in quanto assorbono energia ogni volta che sono accesi. I PC con Windows 8 (e Windows 10) possono essere lasciati accesi anche quando andate a letto.