Rip DVD to MP4, iPhone, Android con WinX DVD Ripper: omaggi limitati

Se si è in cerca di un programma che permetta di convertire i DVD protetti in MP4 o in altri formati digitali in grado di essere riprodotti su dispositivi portatili differenti, si può fare sicuro affidamento su WinX DVD Ripper Platinum avendo la certezza di vedere soddisfatte le proprie esigenze: potete ottenerlo in omaggio anche subito. Si tratta di un software che viene messo a disposizione in versione shareware: chi fosse interessato a usufruire di tutte le sue funzionalità non deve fare altro che acquistarlo. Ma a che cosa serve questo strumento?

In linea di massima, i DVD sono protetti: tale caratteristica discende dalla necessità di impedire che vengano eseguite delle loro copie non autorizzate. Se l’esigenza di protezione è innegabile e non può essere contestata, tuttavia, è pur vero che tale circostanza finisce per penalizzare proprio coloro che acquistano le copie originali e che la possiedono regolarmente, e che magari per questioni di sicurezza (o per non correre il pericolo di danneggiarle) hanno intenzione di farne una copia da tenere per sé (e non da mettere in vendita, ovviamente). A venire in loro soccorso pensa, appunto, WinX DVD Ripper Platinum.

Fortunatamente, questo ottimo DVD ripper (prezzo originario $59.95) è ora disponibile per tutti gli utenti; potete scaricarne una copia autorizzata per il vostro Windows o Mac, e testarne tutte le caratteristiche, senza limiti (eccetto l’aggiornamento del supporto).

La versione shareware e quella acquistabile

Chi userà la versione shareware di questo programma avrà la possibilità di eseguire la copia di un DVD. La procedura che deve essere seguita da questo punto di vista è molto semplice, con le istruzioni che sono riportate direttamente nella finestra che viene visualizzata all’apertura del software. Se si decide di copiare sul disco fisso un DVD in formato ISO, è sufficiente fare clic su Disco, per poi selezionare il disco sorgente e fare clic su Ok. A questo punto vengono mostrati i diversi formati nei quali il DVD può essere convertito. Oltre al formato MP4, ci sono anche l’H264, il MPEGG4, l’AVI, l’MP3, e320+ formati audio video. Nel caso in cui non si sappia su quale formato puntale, è presente una guida che fornisce i consigli giusti per riuscirci.

Ovviamente, è solo con la versione da acquistare che WinX DVD Ripper Platinum dà il meglio di sé, con una larga varietà di funzioni utili e in grado di soddisfare le esigenze di tutti, dai principianti agli utenti più esperti.

Il programma è realizzato da Digiarty Software, azienda con dieci anni di esperienza nel settore. La conversione e il formato dipenderanno anche dal dispositivo che si andrà a impiegare per la riproduzione del video: i DVD convertiti, infatti, potranno essere fruiti non solo tramite un computer Windows o un Mac di Apple, ma anche attraverso uno smartphone con Android o un iPhone. Cosa aspettate? Richiedete subito l’omaggio!