Smartwatch Aiwatch GT08+: recensione e prezzo

Lo smartwatch Aiwatch GT08+ è l’ultimo arrivato su GearBest. Promette una tecnologia potente per aprire le porte ad una nuova era di vita intelligente, realizzando esperienze mai viste prima. Sarà vero? Scopriamolo insieme.

L’Aiwatch GT08+ ha spazio per una scheda SIM in modo da darvi la possibilità di comporre un numero o rispondere ad una chiamata direttamente dall’orologio senza aprire lo smartphone, registra in HD in maniera intelligente ed ha il collegamento Bluetooth 3.0 a tocco. Il dispositivo è waterproof e il suo schermo è curvo e touchscreen 2.5D ad alta qualità con dimensioni 1.54 pollici e risoluzione 240×240 pixel. Grazie al Bluetooth è possibile sincronizzarlo con il telefono per tenere traccia delle chiamate, della rubrica e degli SMS.

La sua fotocamera da 0.3 megapixel consente di scattare foto senza utilizzare lo smartphone, in alternativa può fungere da telecomando universale per smartphone: basterà toccare lo schermo dell’orologio e la foto verrà scattata dal telefono.

All’interno dell’Aiwatch GT08+ ci sono alcune app per chat, audio, video, musica ecc, ma soprattutto vi si trovano le funzionalità tipiche degli smartwatch come i sensori del sonno (per tenere traccia del riposo), un pedometro (per registrare i passi fatti, contare le distanze e i gradini saliti) e un allarme di sendentarietà (che si attiva ogni volta che si passa troppo tempo a sedere senza muoversi).

L’orologio è completamente compatibile con iOS e Android ed è disponibile in 4 combinazioni di colori: cassa in argento e cinturino nero, cassa in oro e cinturino nero, cassa in oro e cinturino bianco, cassa in argento e cinturino bianco.

Galleria di immagini

Ecco alcune immagini dello smartwatch Aiwatch GT08+:

Prezzo

Lo smartwatch Aiwatch GT08+ è in vendita su GearBest a soli 37,49 dollari. La spedizione è gratuita e la spedizione del prodotto partirà entro 3-5 giorni lavorativi dal momento della ricezione dell’ordine.