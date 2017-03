Nintendo Switch non monterà nessun browser web

La nuova console Nintendo Switch non avrà un browser web quando uscirà il prossimo 3 marzo. “Dal momento che tutti i nostri sforzi sono andati nella direzione di rendere lo Switch una straordinaria piattaforma dedicata ai videogiochi, non avrà un browser web, almeno non al momento del lancio”, ha confermato ufficialmente il presidente di Nintendo e CEO Tatsumi Kimishima al Time.

Questa svolta non è del tutto sorprendente: Nintendo ha usato un linguaggio identico per spiegare il motivo per cui lo Switch, inoltre, non avrà a bordo alcuna app per lo streaming video.

Ma potrebbe anche essere il caso che un browser web possa essere più strettamente usato per giocare con i videogiochi invece che andare su Netflix; potrebbe essere necessario un browser per andare online con una rete Wi-Fi pubblica, per esempio, e Nintendo ha fatto in modo di progettare il browser Wii U in modo che possa essere utilizzato nel bel mezzo di una sessione di gioco.(Fonte)