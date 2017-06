WinX HD Video Converter Deluxe – Scarica gratis il miglior video converter

WinX HD Video Converter Deluxe è lo strumento a disposizione di tutti coloro che hanno la necessità di convertire video in formati tali da poter essere riprodotti da un tablet o da uno smartphone. Scaricabile con licenza gratuita, questo software consente – tra l’altro – di eseguire il download di filmati da Youtube e di modificarli con l’aiuto dell’editor integrato; ma anche la creazione di presentazioni e la conversione di video in formato Ultra HD sono opzioni davvero degne di nota. E non è tutto: il programma permette perfino di modificare video, arrivando sino alla risoluzione 4K, che si trovano su HD o su schede SD.

La lista dei formati supportati da WinX HD Video Converter Deluxe è davvero lunga e include, tra gli altri, MPEG, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4, AVCHD, HD camcorder videos, Google TV, WebM, RMVB, M2TS e molti altri. I video possono essere convertiti in modo tale da essere riprodotti sui device Nokia, Sony, Chromecast, Microsoft (Xbox, Surface, e così via), Android (KindleFire, Nexus, eccetera) ed Apple (iTunes, Apple Tv, iPod – è disponibile anche la versione per Mac).

Come convertire i video con WinX HD Video Converter Deluxe

Dalla homepage di WinX HD Video Converter Deluxe, convertire un video è davvero semplice: una volta lanciato, il programma consente di visualizzare le cinque voci più importanti (Video, URL, Foto, Cancella e Opzioni), oltre alla fonte da cui si intende estrarre il filmato su cui si vuole operare (Youtube, DVD o locale). Per scegliere un video, non bisogna fare altro che cliccare sulla voce omonima: a questo punto si può aggiungere un filmato preso da una scheda SD o dal disco locale. La procedura guidata è semplice: si può decidere di regolare l’audio, di mettere i sottotitoli, di tagliare il video, e così via. Per dare il la al processo di conversione, è sufficiente fare clic sul tasto Run.

Gli utenti hanno la possibilità di ottenere in modo del tutto gratuito una copia di WinX HD Video Converter Deluxe grazie a Digiarty (clicca qui per scaricare gratis una copia autorizzata per il tuo Mac), la casa che produce il software e che ha deciso di concedersi questo regalo in occasione del suo undicesimo compleanno: un’occasione da non sottovalutare, no?

E non è finita qui, dal momento che Digiarty mette a disposizione degli utenti avanzati in cerca di una soluzione ancora più all’avanguardia uno sconto dell’80% per il suo pacchetto DVD tutto in uno: il pacchetto comprende WinX DVD Copy Pro, WinX HD Video Converter Deluxe e WinX DVD Ripper Platinum, oltre all’omaggio 5KPlayer.

Il primo permette di realizzare copie di DVD senza perdere nulla in termini di qualità; il secondo consente di eseguire il download, di convertire e di editare i video con uno strumento solo; il terzo permette di convertire i DVD in MP4 per Android e iPhone; con l’omaggio 5KPlayer, infine, si possono riprodurre e spostare file multimediali e video musicali dall’iPhone/iPad al computer, o dal computer alla Apple TV. Il prezzo originale del pacchetto sarebbe di 159 dollari e 85 centesimi, ma è abbassato addirittura a 30.95 dollari e 39.95 centesimi (per un solo pc; per tre pc, il costo è di 30.95 dollari e 39.95 centesimi, comunque straordinario).