Come risolvere problemi ed errori del disco PS4

Da quando l’ultimo aggiornamento software PS4 è stato rilasciato sembra ci siano state un sacco di lamentele da parte degli utenti che non riescono ad avviare i giochi. Ci sono alcune cose che si può provare per risolvere i problemi del disco PS4 prima di ricorrere a chiamare il Servizio Clienti di Sony e inviare la console in riparazione.

Qui di seguito troverete una serie di potenziali soluzioni ai problemi del disco PS4. Vi consigliamo di provarle in ordine, verificando ogni volta se il problema è stato risolto.

Controllare se il disco PS4 ha impronte digitali o graffi. Usate un panno in microfibra per pulire il disco. Se è graffiato troppo potrebbe essere necessario sostituirlo.

Spegnere la PS4. Staccate la spina e rimuovete tutti i cavi (HDMI, ecc), attendete 30 secondi e poi riaccendete. Inserite il disco e riprovate. Sì … è il vecchio metodo di spegnere e riaccendere, basta fare attenzione a rimuovere tutti i cavi e far passare un tempo sufficiente prima di avviare nuovamente la PS4.

State avviando la PS4 in modalità Riposo Non fatelo. Spegnetela fino in fondo, avviatela e poi inserite il disco del gioco PS4.

I dati di gioco potrebbero essere danneggiati. Cancellate il gioco, così come i dati, quindi inserite il disco e reinstallatelo. Ricordate, perderete i dati di salvataggio. Se vi va bene provate questa soluzione, in caso contrario, fate uno squillo al Servizio Clienti.

Il disco PS4 è bloccato? Date un’occhiata a questa guida ufficiale di Sony su come espellere manualmente un disco bloccato.

Ricostruire il database. Spegnete completamente la PS4 e scollegate il cavo. Rimettete il cavo e tenete premuto il pulsante di accensione fino a sentire un secondo segnale acustico. Questo metterà la console in modalità sicura. Selezionate l’opzione 5 per ricostruire il database. Questo metodo esegue la scansione dell’unità PlayStation 4 e crea un nuovo database di tutti i contenuti. Funziona allo stesso modo in cui si deframmenta il PC. Non spegnete la PS4 mentre sta ricostruendo il database, e ricordate che questa procedura potrebbe richiedere diverso tempo.

Se non ha funzionato niente, è necessario inviare la vostra PS4 in assistenza. Per l’Italia i contatti si trovano a questo indirizzo.

Ci sono alcune altre soluzioni che potreste provare, ma dovete avete esperienza e fiducia per immischiarvi con l’hardware. Un problema potrebbe essere che il laser che riconosce i dischi non funziona più. Se questo è il caso, vi consigliamo di consultare una guida su come pulire una lente del laser PlayStation 4 in modo sicuro. E’ un’operazione da fare a proprio rischio e pericolo, e potreste invalidare la garanzia PS4 come risultato. Buona fortuna! (Fonte)